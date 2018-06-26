الأمم المتحدة: نزوح غير مسبوق للمدنيين في درعا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن 45 ألف مدني على الأقل هربوا من المعارك في محافظة درعا بجنوب سوريا، التي تستهدفها عمليات قصف النظام منذ أسبوع.





وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قالت ليندا توم، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا: "في الأيام الأخيرة، هرب عدد كبير من المدنيين بسبب الأعمال العدائية والقصف والمعارك في هذه المنطقة".





وأضافت: "لم نشهد حتى الآن نزوحًا هائلًا بمثل هذا الحجم في درعا".



