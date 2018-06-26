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إضراب فى مترو أنفاق لندن يوم زيارة ترامب لبريطانيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:11 م
إضراب فى مترو أنفاق لندن يوم زيارة ترامب لبريطانيا
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

أكدّ الاتحاد الوطنى للعاملين فى السكك الحديدة والبحرية والنقل، إضراب العاملين والموظفين فى اليوم المقرر لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بريطانيا.


ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم أنّ الإضراب سيبدأ منذ الساعة الـ9 مساء يوم 11 يوليو وحتى منتصف ليل 14 يوليو حيث سيزور ترامب لندن فى 13 يوليو.


كما من المتوقع خروج احتجاجات حاشدة فى لندن ضد الزيارة، وقال السفير الأمريكى فى لندن، إنّ ترامب لن يتجنّب الزيارة رغم الاحتجاجات المتوقعة.

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