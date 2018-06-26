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الإندبندنت: إذا اعتزل محمد صلاح سيكون على حق

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:00 م
الإندبندنت: إذا اعتزل محمد صلاح سيكون على حق
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أكد بينيدكت سبنس الكاتب الصحفي بصحيفة الإندبندنت أن اعتزال محمد صلاح نجم منتخب مصر اللعب الدولي سيكون قرارًا صحيحًا.


ويقول سبنس: "ما من شك أن محمد صلاح قد أصبح وجهًا عالميًا في مجال الرياضة وأصبح واجهة للإسلام الحديث، لكن الطريقة التي استُخدم بها من قبل بعض الحكومات لأسباب دعائية وسياسية جعلته في موقف صعب.

وأضاف سبنس: "تداولت وسائل الإعلام أخبارًا خرجت من معسكر الفريق في مدينة جروزني تفيد أن صلاح ينوي اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب وهو في السادسة والعشرين من عمره.


وأوضح أن اختيار جروزني للمنتخب المصري وما حدث من استغلال سياسي لوجود صلاح هناك من قبل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وما جلبه ذلك من انتقادات واسعة للنجم المصري بالمشاركة في محاولات لغسل سمعة الرجل المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب مذابح ضد معارضيه أثر بشكل كبير على صلاح.


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