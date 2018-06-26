زينة لـ محمد صلاح: الناس فاهمة كل حاجة بتحصل





وقالت زينة، عبر حسابها على "إنستجرام"، إنها فخورة بمحمد صلاح وبالمنتخب القومي رغم ما حدث، مشيرًة إلى أن كل الناس يعرفون ما يحدث.





وكتبت: "الدنيا كلها بتحبك وبلدك وشعبك أول ناس، والنَّاس فاهمة كل حاجه بتحصل، وسلامتك، وفخورين بيك وبمنتخبنا القومي وتتعوض باْذن الله، ابن مصر الغالية، والنَّاس الطيبة كلها بتدعي لك، مصر في القلب".





وجهت النجمة زينة رسالة خاصة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، وذلك بعد الهزيمة من منتخب السعودية بنتيجة هدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمباريات كأس العالم اتي تقام في روسيا.