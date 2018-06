زينة لـ محمد صلاح: الناس فاهمة كل حاجة بتحصل

الدنيا كلها بتحبك وبلدك وشعبك اول ناس والنَّاس فاهمة كل حاجه بتحصل....وسلامتك... وفخورين بيك وبمنتخبنا القومي وتتعوض باْذن الله . @mosalah #ابن_مصر_الغاليه ❤️❤️ والنَّاس الطيبة كلها بتدعي لك ❤️ #مصر_في_القلب #theegyptianking 😍

