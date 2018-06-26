محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات تقنين واضعى اليد على الأراضي



وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين اوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة لا سيما بعد أن تم اغلاق باب تلقى الطلبات اعتبارا من يوم الرابع عشر من شهر يونيه الجارى.



وخلال الاجتماع أعلن محافظ الإسماعيلية أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضي والتى بلغ اجماليها، نحو 13 ألف طلب من المواطنيين الراغبين فى تقنيين أوضاع منها عدد 6358 طلب تقنيين أراضى زراعية بأجمالي مساحة قدرها 82457 فدان وعدد 6637 طلب تقنيين لأراضى بناء ومبانى باجمالى مساحة قدرها مليونى مترا مربعا.



وقد تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم اجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى.



عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس جمال خلف مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.