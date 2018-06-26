جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بجولة تفقدية لجميع أقسام المؤسسة، لبحث سبل التعاون مع المجلس ولتوصيل رسائل المؤسسة الي جميع المحافظات لتوعية المرأة بالخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى، لخفض معدل الإصابة بهذا المرض.





وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، مع الوفد المرافق لها، من عضوات المجلس، وأمانته العامة، مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي؛ لتقديم تبرع لإنشاء غرفة باسمه بالمؤسسة اليوم.





ويأتي ذلك كمساهمة في علاج وحماية المرأة المصرية ومحاربة هذا المرض اللعين، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمريضات.