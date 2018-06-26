ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:04 م
جولة لـ أعضاء القومي للمرأة بمؤسسة بهية
طباعة
أميرة خليل- تصوير: ياسمين عليوه
 

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بجولة تفقدية لجميع أقسام المؤسسة، لبحث سبل التعاون مع المجلس ولتوصيل رسائل المؤسسة الي جميع المحافظات لتوعية المرأة بالخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى، لخفض معدل الإصابة بهذا المرض.


وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، مع الوفد المرافق لها، من عضوات المجلس، وأمانته العامة، مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي؛ لتقديم تبرع لإنشاء غرفة باسمه بالمؤسسة اليوم.


ويأتي ذلك كمساهمة في علاج وحماية المرأة المصرية ومحاربة هذا المرض اللعين، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمريضات.

جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
جولة لـ أعضاء "القومي للمرأة" بمؤسسة بهية
المزيد عن: الصحية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 2:40:07 PM