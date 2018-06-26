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"السديري" يستقبل مدير المرور وقائد قوات أمن منطقة الرياض

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:01 م
السديري يستقبل مدير المرور وقائد قوات أمن منطقة الرياض
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السعودية اليوم
 
استقبل الأمير فيصل بن عبدالعزيز السديري، وكيل إمارة منطقة الرياض، عبدالرحمن الخرصان مدير مرور منطقة الرياض، والعميد سعود بن عبدالرحمن قائد القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة الرياض، اليوم في مكتبه بديوان الإمارة، عقب صدور الأمر بترقية الضيفين.

كما جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير العمل بمنطقة الرياض، بعد تهنأتهما بمناصبهم الجديدة.
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