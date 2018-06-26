مهاب مميش: "هنتعب في الأول لكن أولادنا هيجنوا ثمار تعبنا"

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية للقناة منطقة صاعدة واعدة، يتم العمل بها ليلًا ونهارًا لتوفير بنية تحتية جيدة، حتى تصبح جاذبة للاستثمار، مشددًا على أن المناطق اللوجيستية تدعم وتعزز فرص الاستثمار.



وأضاف "مميش"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش توقيع برتوكول تعاون مع شركة آجيليتي العالمية لإقامة مركز الخدمات اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية مكلفة جدًا وتستغرق وقت، معقبًا: "هنتعب في الأول لكن أولادنا هيجنوا ثمار تعبنا"، مؤكدًا أن الفترة القادمة من الاقتصاد المصري ستشهد التوسع في المناطق اللوجيستية التى تؤدي خدمات هامة للشركات الاستثمارية.



وتابع، أن المنطقة موقعها عبقري، تجمع بين بحرين البحر الأحمر والمتوسط، وتقسم قارتي إفريقيا وآسيا، ويوجد بها قناة السويس، ويمر بها نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

