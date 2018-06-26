4 جرحى في تبادل لإطلاق النار في حديقة بهونج كونج

أُصيب أربعة أشخاص على الأقل بالرصاص في حديقة بهونج كونج، وهو هجوم نادر في المستعمرة البريطانية السابقة المعروف عنها بأنها آمنة، وفقًا لما أعلنته الشرطة.





وصرحت متحدثة باسم الشرطة أن منفذ إطلاق النار فتح النيران على المارة في مكان على الواجهة البحرية في شرق جزيرة هونج كونج.





وقد سمع شهود عيان إطلاق ما لا يقل عن أربع طلقات نارية وهناك شخصان أٌصيبا في الرأس.





وأُلقي القبض على امرأة في مركز تجاري مجاور في الوقت الذي قامت فيه الشرطة بتطويق الحديقة. ورفض المحققون تحديد ما إذا كان يُشتبه في أنها منفذة إطلاق النار أم لا.



