طريقة تحضير ساندويش "البرجر" في المنزل مثل المطاعم
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:54 م
مقادير الهمبرجر
1- نصف كيلو لحم مفروم
2- بصلة متوسطة الحجم مبشورة بالأصالة إلى فصين توم مهروسين
3- بيضة محفوفة جيدا
4- ربع كوب بقدونس مفروم +كوب من فتات الخبز
5- كاتشب ومايونيز
6- خبز لوضع الهمبرجر به
7- معلقتين من صلصة الفلفل الحار ومعلقة صلصة الولشيتسر
8- ملح حسب الرغبة وربع معلقة صغيرة فلفل أسود
9- معلقة زيت نباتي
طريقة التحضير
- نضع جميع المكونات السابقة فى أثناء الخفق ونقوم بخفقهم فى الخلاط ماعدا الكاتشب والمايونيز ومعلقة الزيت نركهم بدون خفق .
- نقوم بتقسيم الخليط بأى قالب مستدير أو غطاء برطمان مستدير بحيث تشكل قطع مستديرة متساوية فالحجم .
- ندخل هذه القطع إلى الثلاجة ونتركها نصف ساعة من أجل أن يتجانس الخليط وتتماسك قطع البرغر .
- تأتي بمقلاه ونضع فيها معلقة الزيت النباتي ونقوم بطهي البرغر على الوجهين على نار هادئة كل وجبة نتركة من 4أو 5 دقائق وبعد ذلك .
- نكون مجهزين خبز مفتوح جاهز لوضع البرجر به ويزين بشرائح الطماطم والبصل والخس الأخضر والمايونيز والكاتشب، كما يمكن أضافة قطع الجبنة له حسب الرغبة ويقدم بجانب عصير وبطاطس مقلية .