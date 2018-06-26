طريقة تحضير ساندويش "البرجر" في المنزل مثل المطاعم

مقادير الهمبرجر

1- نصف كيلو لحم مفروم

2- بصلة متوسطة الحجم مبشورة بالأصالة إلى فصين توم مهروسين

3- بيضة محفوفة جيدا

4- ربع كوب بقدونس مفروم +كوب من فتات الخبز

5- كاتشب ومايونيز

6- خبز لوضع الهمبرجر به

7- معلقتين من صلصة الفلفل الحار ومعلقة صلصة الولشيتسر

8- ملح حسب الرغبة وربع معلقة صغيرة فلفل أسود

9- معلقة زيت نباتي





طريقة التحضير

- نضع جميع المكونات السابقة فى أثناء الخفق ونقوم بخفقهم فى الخلاط ماعدا الكاتشب والمايونيز ومعلقة الزيت نركهم بدون خفق .





- نقوم بتقسيم الخليط بأى قالب مستدير أو غطاء برطمان مستدير بحيث تشكل قطع مستديرة متساوية فالحجم .





- ندخل هذه القطع إلى الثلاجة ونتركها نصف ساعة من أجل أن يتجانس الخليط وتتماسك قطع البرغر .





- تأتي بمقلاه ونضع فيها معلقة الزيت النباتي ونقوم بطهي البرغر على الوجهين على نار هادئة كل وجبة نتركة من 4أو 5 دقائق وبعد ذلك .



