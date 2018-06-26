توفير سيارة لنقل مواطن فقد عينه بسبب خطأ طبي بالمنوفية (صور)

أمر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية بتوفير إحدى سيارات المحافظة لنقل مواطن يتضرر من خطأ طبي يعاني منه على أثر اجراء عملية جراحية بعينه بإحدى المستشفيات الحكومية، حيث توجه المواطن المتضرر مع أحد مندوبي إدارة العلاقات العامة الى مديرية الصحة للكشف عليه واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لعلاج الحالة، وشدد السكرتير العام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين، جاء هذا خلال اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين بالديوان العام.



كما تقدمت مواطنة بشكوى تتضرر من تنفيذ قرار ازالة لمنزلها لاستكمال الطريق الاقليمي الجديد وذلك للموافقة على استخراج تصريح مباني حتى يتسنى لها اقامة منزل بديل لتقيم فيه هي وأسرتها، وبناءً على شكواها أمر السكرتير العام بسرعة تشكيل لجنة للمعاينة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والشئون الهندسية والوصول الى حل لمشكلتها.



وأحال السكرتير العام الطلبات والشكاوى إلى الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات لإتخاذ اللازم وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة.



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكاوي المواطنين من خلال التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلي شكواهم.