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رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف محمود فواز قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:54 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف محمود فواز قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة
جامعة كفر الشيخ
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أصدر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بتكليف الدكتور محمود فواز، الأستاذ بكلية الزراعة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الزراعة للقيام بأعمال ومهام عميد الكلية، وذلك عقب تعيين الدكتور حسن يونس عميد الكلية السابق كنائب لرئيس الجامعة.

يذكر أن الدكتور محمود فواز من الكوادر الكبيرة ومن العلماء القلائل بمجال التنمية الزراعية، وقام بعمل العديد من الأبحاث واشرف على العديد من الرسائل البحثية والإشرافية الهامة بمجالات التنمية الزراعية والحيوانية.
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