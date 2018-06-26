طريقة عمل براونيز بالجوز

المقادير:

⅓ 1 كوب (160 جم) دقيق

ملعقة كبيرة (10 جم) بيكنج باودر

ملعقة صغيرة (5 جم) ملح

2 كوب (480 جم) زبد

4 أكواب (800 جم) حبيبات شوكولاتة بالحليب

¼ 1 كوب (250 جم) قطع شوكولاتة داكنة

6 بيضات كبيرة الحجم

½ 1 ملعقة صغيرة (12.5 جم) قهوة مركزة

3 ملاعق كبيرة (30 جم) ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة (20 جم) فانيليا سائلة

⅔ 1 كوب (333 جم) سكر

¼ 2 كوب ( 450 جم) جوز مجروش

الطريقة:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وادهني قالب كيك مربع بالزبد ورشي عليه بعض الدقيق.

ضعي الزبد و2 كوب من حبيبات الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة فى وعاء عميق، واتركي الوعاء على حمام ماء ساخن، وقلبي من وقت إلى آخر حتى تذوب المكونات وتمتزج ببعضها جيدًا.

ارفعي مزيج الشوكولاتة والزبد عن النار، واتركيه نحو 15 دقيقة حتى تهدأ حرارته.

أضيفي الماء المغلى إلى مسحوق القهوة المركزة فى وعاء صغير، وقلبي جيدًا حتى تذوب القهوة فى الماء، واتركيها حتى تهدأ حرارتها.

فى وعاء كبير، قلبي البيض والقهوة المركزة والفانيليا والسكر بالمضرب اليدوى بهدوء، حتى تمتزج المكونات معًا.

أضيفي مزيج الشوكولاتة إلى مزيج البيض بالتدريج، مع الاستمرار فى التقليب السريع حتى يمتزجا معًا، ثم اتركي الخليط قليلًا حتى يبرد.

فى وعاء آخر، انخلي الدقيق والبيكنج باودر والملح معًا.

فى وعاء عميق، اخلطي الجوز المجروش و2 كوب من حبيبات الشوكولاتة بالحليب مع ¼ كوب من خليط الدقيق، وهو ما يحفظ الحبيبات من السقوط فى قاع القالب في أثناء الخَبز.

أضيفي خليط الدقيق إلى مزيج الشوكولاتة والبيض، وقلبي حتى يمتزجا تمامًا.

أضيفي الخليط إلى مزيج الكيك، وقلبيه بالملعقة جيدًا حتى يتوزع بالكامل داخله.

اسكبي مزيج البراونيز فى الصينية المُعدة، وافردي الوجه بالملعقة.

ضعي البراونيز فى الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجي الصينية ورجيها قليلًا لإخراج البخار المحتبس بين الكيك وجوانب الصينية.

أعيدي صينية البراونيز إلى الفرن مرة أخرى، واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اختبري نضجه بواسطة حرف سكين.