الإمارات: دول المنطقة لم تعد قادرة على تحمل سياسات قطر

قالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أن قرار المقاطعة الذي اتخذ ضد قطر، يعود إلى كون دول المنطقة باتت غير قادرة على تحمل سياساتها ودعمها للجماعات التي تقوض الاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.



وأضافت نسيبة، في بيان لها أدلت به أمام جلسة المناقشة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أن بلادها ستكون على الدوام ضمن مجموعة مشتركة تضم من يرفضون الفكر الإيديولوجي المتطرف بجميع أشكاله، كما أنها ستسعى نحو المشاركة السلمية في رؤية إيجابية ومعتدلة وشاملة، وأيضا نحو التعاون مع حلفائها بنشاط لتحقيق الاستقرار ودفع التقدم بالمنطقة ".



وأوضحت مندوبة الإمارات إنه يتعين على المجتمع الدولي تجديد الإلتزام بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية التي أدت إلى إنشاء النظام العالمي الحالي، ووضع المفهوم المشترك للسياق التاريخي كأساس في صنع السياسات.

