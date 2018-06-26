جرحى فى حادث دهس بأستراليا

أعلنت الشرطة فى ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، أن 4 أشخاص أصيبوا إثر اصطدام سيارة بهم فى مدينة "ملبورن".

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها إنها بدأت فى ملاحقة سائق السيارة التى يعتقد أنها مسروقة عقب فراره من مكان الحادث تاركا السيارة، مشيرة إلى أنه لا يعتقد أن هذا الحادث له علاقة بالإرهاب.

وأضافت الشبكة أن المصابين يتلقون العلاج فى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة حثت المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.