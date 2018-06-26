رامى رضوان: "بشكر محمد صلاح.. بس مع الأسف شكلنا كان وحش"







قال الإعلامي رامي رضوان، إنّ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تسببت في إخفاق المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم.





وأضاف خلال حلقة صباح اليوم من برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، "المنتخب المصري كان في أسوأ حالاته، بدأ مباراة أوروجواي بأداء جيد، لكن مباراة روسيا كان مستواها سيئًا والأسوأ أداء المنتخب في مباراة السعودية".





وتابع: "في بعض العناصر أنتظرت منهم أداءً رائعًا مثل تريزيجيه اللي ضيع فرص كتير، ومحتاج يركز أكتر، لكن كهربا ورمضان صبحي لا تعليق،هذا بالاضافة الى خطة كوبر المكشوفة والتى لم تتغير، بحيث ان اى طفل في العالم كله هيقدر يقول كوبر ها ينزل رمضان إمته وكهربا إمته والاتنين مش هيعملوا كدا".





واستطرد: "رمضان ضيع انفراد، وعبدالله السعيد مكنش موجود لأن الأزمة اللي حط نفسه فيها ما قبل البطولة من العوامل الرئيسية اللي خلته يفقد تركيزه".





وقدّم "رضوان" الشكر لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائلًا: "بشكر محمد صلاح.. صحيح كنت منتظر منه أكتر لكن واضح إن الإصابة كانت مازلت تؤثر علية، وانه كان خائف على نفسة منها، هذا بالاضافة الى حالتة النفسية السيئة وكانت واضحة جدا عليه.





وما يزيد من استغرابي وتسأولاتى هو كيف لم يهتم اعضاء اتحاد الكورة بهذة الهزائم الثقيلة، ويتحدثون الان عن المدرب القادم ها يكون "مصرى" و"اجنبي" ، ولم يلتفتوا الى مطالبات الجماهير المصرية بتقديم استقالة جماعية لاعضاء الاتحاد، بعد المهزلة والفوضى الذى حدثت فى "روسيا".





واختتم رضوان تعليقه: "كان عندي يقين إننا هنطلع شكلنا وحش وطلعنا شكلنا وحش اوووى"