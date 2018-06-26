حضري لأطفالك تشيكن بوب كورن بهذه الطريقة

المقادير

½ كيلو (500 جم) صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة

2 بيضة كبيرة مخفوقة

½ كوب (75 جم) نشا

½ كوب (75 جم) دقيق

كوب (200 جم) بقسماط خشن

ملعقة كبيرة (15 مل) خل أبيض

ملعقة كبيرة (15 مل) صوص الصويا

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

في وعاء كبير، ضعي الدجاج والخل والصويا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

غطي الوعاء، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

اغمسي الدجاج في الدقيق والنشا، ثم البيض، ثم البقسماط.

ضعي الدجاج في الفريزر لمدة 30 دقيقة.