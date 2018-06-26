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شكاوي من "صحة أسرة الخبيري بالمعادي".. والمواطنون :"الرشاوى عيني عينك"

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:33 م
شكاوي من صحة أسرة الخبيري بالمعادي.. والمواطنون :الرشاوى عيني عينك
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اشتكى عدد من المواطنين من حالة التقاعس واللامبالاة التي يتمتع بها موظفي مركز صحة الأسرة "الخبيري" بالمعادي، حيث سادت حالة من الغضب على خلفية رفض الموظفين إصدار شهادات الميلاد في نفس اليوم، ومطالبتهم بالقدوم الأسبوع المقبل، في الوقت الذي حصل مواطنون على الشهادة وذلك بعد أن دفعوا 50 جنيهًا على سبيل الرشوة للموظف المختص من أجل الحصول عليها في الحال.


وكشف أحد المواطنين لـ"الفجر"، قائلاً :"توجهت اليوم الثلاثاء إلى مركز صحة الأسرة الخبيري بالمعادي من أجل تسجيل ابنتي للحصول على شهادة الميلاد، وبعد أن حصل الموظف المختص عن إصدار شهادات الميلاد كافة الأوراق المطلوبة للحصول عليها، رفض الموظف إعطائي الشهادة، وطالب بالعودة الأسبوع المقبل للحصول عليها، وفي أثناء خروجي من مركز الصحة، تفاجئت بمواطن آخر وقد حصل على الشهادة وهو ما أثار غضبي، وبالسؤال تبين أنه  دفع رشوة 50 جنيهًا للحصول على شهادة الميلاد في نفس اليوم".

هذا وطالب المواطنون، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة، اتخاذ اللازم وإرسال لجنة إلى المركز والتحقيق في الأمر، مؤكدين على أن توجيهات رئيس الجمهورية هو القضاء على الرشاوى والبيروقراطية التي تنخر في الجهاز الإداري للدولة.
شكاوي من "صحة أسرة الخبيري بالمعادي".. والمواطنون :"الرشاوى عيني عينك"
شكاوي من "صحة أسرة الخبيري بالمعادي".. والمواطنون :"الرشاوى عيني عينك"
شكاوي من "صحة أسرة الخبيري بالمعادي".. والمواطنون :"الرشاوى عيني عينك"
شكاوي من "صحة أسرة الخبيري بالمعادي".. والمواطنون :"الرشاوى عيني عينك"
المزيد عن: مركز صحة الأسرة الخبيري علي خلف صحة الأسرة الرشوة
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