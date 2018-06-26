ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة الإسكندرية: بدء التحويلات داخل الكليات أول أغسطس إلى ١٥ سبتمبر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:34 م
جامعة الإسكندرية: بدء التحويلات داخل الكليات أول أغسطس إلى ١٥ سبتمبر
الدكتور هشام جابر
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، في جلسته على بدء التحويلات داخل الكليات اعتبارا من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2018.

كما وافق المجلس، على تشكيل لجنة لدراسة وضع امتحانات للطﻻب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا أفضل الطرق المستحدثة، حرصا من الجامعة على رعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التحارة، مقررا للجنة الكتاب الإلكتروني الجامعي.

كما هنأ المجلس كلية الهندسة لفوز قريقى Vortex وMIA بالكلية بالمركزين الأول والثالث فى النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية التى عقدت بالوﻻيات المتحدة الأمريكية، وناقش المجلس كيفية الإستفادة من مدرجات ومعامل الكليات حيث تم الاتفاق على أن ترسل كل كلية جدول الاشغالات الخاص بها حتى يتسنى للكليات الاستفادة فيما بينها.

المزيد عن: فتح باب التحويلات جامعة الإسكندرية الغواصات الالية التحويلات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 1:00:04 PM