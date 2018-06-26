جامعة الإسكندرية: بدء التحويلات داخل الكليات أول أغسطس إلى ١٥ سبتمبر

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، في جلسته على بدء التحويلات داخل الكليات اعتبارا من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2018.



كما وافق المجلس، على تشكيل لجنة لدراسة وضع امتحانات للطﻻب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا أفضل الطرق المستحدثة، حرصا من الجامعة على رعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التحارة، مقررا للجنة الكتاب الإلكتروني الجامعي.



كما هنأ المجلس كلية الهندسة لفوز قريقى Vortex وMIA بالكلية بالمركزين الأول والثالث فى النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية التى عقدت بالوﻻيات المتحدة الأمريكية، وناقش المجلس كيفية الإستفادة من مدرجات ومعامل الكليات حيث تم الاتفاق على أن ترسل كل كلية جدول الاشغالات الخاص بها حتى يتسنى للكليات الاستفادة فيما بينها.



