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تعرفي على فوائد الكورن فليكس للحامل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:24 م
تعرفي على فوائد الكورن فليكس للحامل
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على المرأة الحامل أن تتغذى جيدًا خلال فترة الحمل، ولتتجنب حدوث أي مضاعفات وآثار جانبية سيئة عليها الاهتمام بنفسها جيدًا وبصحة جنينها، ولكن يتسائل البعض هل الكورن فليكس مفيد للحوامل؟، بالطبع نعم.

فينصح الأطباء النساء الحوامل بضرورة تناول وجبة الكورن فليكس مرة واحدة يوميًا خلال وجبة الفطور من خلال إعداده مع الحليب والمكسرات والفواكه، حيث يعمل الكورن فليكس على مد الحامل بالطاقة والحيوية والقدرة على تحمل أعراض الحمل المزعجة. 

ويساعد أيضًا على نمو الجنين داخل الرحم، لأنه يحافظ على الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة بالجسم والتي تغذي الجنين. 

كما أن الكورن فليكس يعمل على تحسين عملية الهضم، ويحد من إصابة المرأة بالامساك المزمن، لأنه غني بالألياف الغذائية المفيدة للمعدة والأمعاء. 

يحمي المرأة من الإصابة بتسمم الحمل، ويحافظ على توازن معدلات السكر داخل الجسم.
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