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مستشار الديوان الملكي: 50 طنًا من المواد الإيوائية أرسلو للحديدة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:27 م
مستشار الديوان الملكي: 50 طنًا من المواد الإيوائية أرسلو للحديدة
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السعودية اليوم
 
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، طائرتان إغاثيتان تحملان موادًا إيوائية وغذائية إلى عدن، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى محافظة الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة.

وقال عبدالله بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، إن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين أصدرا أمرًا بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة، خاصة المناطق الأكثر تضررًا ومنها مدينة الحديدة، التي عانت كثيرًا من سيطرة المليشيات الحوثية.

وأضاف مستشار الديوان الملكي، أن الطائرتين تحملان 70 طنًا من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضررًا في المحافظة، ويرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.


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