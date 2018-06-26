مكافحة الإدمان: "لعنة كارما" الأعلى ترويجا لمشاهد المخدرات.. و"رحيم" في التدخين

أعلن عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، قائمة المسلسلات التى روجت للتدخين والمخدرات، خلال دراما رمضان 2018.





وجاء على رأس المسلسلات الأكثر ترويجًا للمخدرات مسلسل "لعنة كارما"، فيما جاء مسلسل "فوق السحاب" في المركز الثاني، و مسلسل أيوب جاء في المركز الثالث، بينما قللت مسلسلات " قانون عمر" و "أبو عمر المصري" و"كلبش 2" من نسبة مشاهد تعاطي المخدرات.





أما بالنسبة للتدخين فلقد جاء على رأس هذه المسلسلات "رحيم" بـ 3 ساعات مشاهد تدخين، ومسلسل "نسر الصعيد"، جاء في المركز الثاني ، أما مسلسل "فوق السحاب" فاحتل المركز الثالث.





وتساءل عن كيفية تصدير نسبة 18% من الإناث تتناول المخدرات، في حين أن الواقع يقول إن نسبة تناول الإناث للمخدرات هو 1،5% فقط.