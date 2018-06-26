أبو الغيط يؤكد على دعمه لجهود الحفاظ على وحدة واستقرار العراق

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم ٢٦ الجاري بمقر الجامعة، السيد الدكتور إياد علاوي، نائب رئيس جمهورية العراق، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول أهم التطورات الجارية في العراق، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً وأبعاد الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة عراقية جديدة، إضافة للجهود الجارية للقضاء بشكل كامل على شوكة الإرهاب والتطرف في العراق بما من شأنه تجاوز السنوات التي عاني خلالها أبناء الشعب العراقي من ويلات العنف والإرهاب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص على التاكيد في هذا الإطار على دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على وحدة الأرض العراقية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، واستكمال عناصر العملية السياسية الديمقراطية، وبما يعزز من وحدة الشعب العراقي بكافة طوائفه ويراعي مصالح جميع فئاته وطوائفه دون أية تفرقة أو تمييز، مؤكداً الأهمية الكبيرة للعراق في إطار منظومة العمل العربي المشترك بالنظر إلى الإسهامات الإيجابية الملموسة لأبناء العراق في مجالات العمل المختلفة لهذه المنظومة، ومع الأخذ في الاعتبار أن العراق هو من الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأنه يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "علاوي" حرص من جانبه على تأكيد اهتمامه بالتشاور مع الأمين العام للجامعة العربية، سواء فيما يرتبط بالتطورات الجارية في العراق أو فيما يخص المشهد العربي بشكل عام، وذلك في ضوء كون الجامعة العربية هي المؤسسة العربية الأم المعبرة عن الإرادة الجمعية العربية، منوهاً إلى دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنشيط دور الجامعة في مخاطبة مختلف الأولويات العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.