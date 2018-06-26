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أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 26/6/2018

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:20 م
أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 26/6/2018
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نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 26-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أرسل ولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسب إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

الملك سلمان يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

النيابة العامة: من يقدّم بلاغًا كيديًا عن "التحرش" يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة

الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة

اليوم.. فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالرياض

تنبيه لسكان 3 مناطق من أمطار رعدية ورياح سطحية

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