أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 26/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 26-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أرسل ولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسب إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.