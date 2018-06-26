المستشفى الجامعي بالإسكندرية يستقبل 6 مصابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية

وقالت مديرية الأمن، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول كل من "س ج غ" سن 40 - مصاب برش خرطوش بالقدمين وشقيقيه، "ج غ" سن 27 - مصاب برش خرطوش باليدين، و"ح ج غ" سن 40 - مصاب باشتباه كسر وجرح قطعي باليد اليسرى، و"ع ظ ي" سن 47 - مصاب برش خرطوش بالساقين "محولين من مستشفى وادي النطرون العام، وجميعهم مقيمين بقرية سيدنا سليمان، مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة.



وبسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وآخرين من عائلة أبو دومة، بسبب النزاع على قطعة أرض بدائرة مركز وادي النطرون قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح ناري خرطوش، ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه بها، وتحرر المحضر جنح وادي النطرون، بأمن البحيرة.



وتحرر المحضر أحوال القسم، وجارٍ إرساله لمركز وادي النطرون بأمن البحيرة للاختصاص.



استقبل المستشفى الرئيسي الجامعي في الإسكندرية، اليوم، 6 أشخاص مصابين محولين من مستشفى النطرون العام، في واقعة تبادل إطلاق ناري بين عائلتين، بسبب النزاع على قطعة أرض تابعة لمركز وادي النطرون.