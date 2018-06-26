التحالف العربي يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية للحوثيين في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأمرت ميليشيات الحوثي، بتجنيد الموظفين في محافظة البيضاء والمحافظات المجاورة للحديدة، وألزمت أعضاء البرلمان التابع لها بضرورة حشد المقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي.