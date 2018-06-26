نادر الأتات يحيي حفلا بقصر مؤتمرات باريس

ضمن إطار جدوله الفني المزدحم بالحفلات والنشاطات لصيف هذا العام، أحيا النجم اللبناني نادر الأتات حفلًا غنائيًا كبيرًا في "قصر المؤتمرات" بباريس جمعه بشمس الأغنية نجوى كرم.

نادر الأتات وقف للمرّة الأولى على مسرح "قصر المؤتمرات" حيث انتظره الجمهور الفرنسي والجاليات العربية هناك، وقدم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة ومنها، "نادر، قلبي عاليمين، بترقص عيوني، متل الشاطر وغيرها.

تفاعل الجمهور مع نادر الأتات تخطى كل التوقعات حيث استقبله محبوه الفرنسيون/العرب بحفاوة بالغة، غنّوا ورقصوا معه وهتفوا باسمه حبا طيلة الأمسية وسط موجات تصفيق حارّة غصّت بها قاعة قصر مؤتمرات باريسي.

على صعيد آخر، يواصل نادر الأتات العمل على ألبومه الجديد والمقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة.