للعروس.. طرق طبيعية للتخلص من البقع البيضاء

تسعي العروس للظهور بمظهر مميز في ليلة الزفاف، ومن الأمور التي تفسد إطلالة العروس في تلك الليلة المميزة، ظهور البقع البيضاء علي الوجه أو اليدين، ونقدم لكي اليوم طرق طبيعية للتخلص منها.



1- اتباع نظام غذائي صحي: مع اتباع هذا النظام من الممكن الحصول على بشرة صحية خالية من أي عيوب، مع استعادة نضارتها، على أن يحتوي هذا النظام على الفاكهة والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحتوي على فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين هـ وأوميغا 3.



أمثلة على ذلك البنجر والجزر وبذور عباد الشمس والأفوكادو والسلمون والجوز، مع شرب كميات كبيرة من الماء يوميا، للتخلص من السموم بالجسم.



2- زيت جوز الهند: من أهم خصائص زيت جوز الهند قدرته على التخلص من البقع البيضاء، كما أنه حماية من أنواع اخرى من مشاكل الجلد، وبه أحماض دهنية تعمل كمضادات فطرية طبيعية، مما يساعد على علاج الطفح الجلدي أيضا.



3- زيت شجرة الشاي: يعتبر زيت شجرة الشاي من العلاجات الطبيعية للبقع البيضاء، نظرا لاحتوائه على مضادات للفطريات والتي تعمل على منع انتشار العدوى، ويمكن خلط زيت الزيتون معه ووضعه على المنطقة المصابة بقطعة من القطن وشطفها بالماء الفاتر.



4- الألوفيرا: يعتبر الالوفيرا أو الصبار علاج فعال للبقع البيضاء على البشرة، والتي تحدث نتيجة للعدوى الفطرية أو حروق الشمس، كما أن الصبار يساعد على ترطيب البشرة ومنحها النضارة واللون المشرق.



5- الطين الأحمر: يحتوي الطين الأحمر على عنصر النحاس الذي يعمل على إنتاج الميلانين في البشرة، ومن هنا يمكن خلط ملعقة من الطين الأحمر مع عصير الزنجبيل وعمل ماسك للمنطقة المصابة، ثم غسلها بالماء الفاتر.



6- الزنجبيل: يعتبر من أهم الأعشاب داخل مطبخك، نظرا لفوائده الكثيرة، فهو مناسب لعلاج البهاق وحروق الشمس، كما يعمل على انتاج وتعزيز الميلانين، وتحسين الدورة الدموية أيضا، ويمكن خلطه بعصير النعناع للحصول على نتائج أفضل.



7- فيتامين هـ: وهو من أهم الفيتامينات المحافظة على صحة البشرة، لأنه مضاد للأكسدة ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على ترطيب البشرة ويزيد من نضارتها، ويمكن الحصول عليه من خلال كبسولات فيتامين هـ مع زيت الخروع



8- عسل النحل: وهو شفاء للناس، حيث له فوائد كثيرة للصحة العامة وللبشرة، ويحمي البشرة من البقع البيضاء لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تساعد على استعادة لون البشرة الطبيعي.



كما يمكن الاستعانة بالأغذية التي تحتوي على فيتامين ب12 والتي تساعد على اعادة تصبغ البشرة، وتناول عصير البابايا، واستعمال مقشر طبيعي للبشرة مرة في الأسبوع، أما بالنسبة لمرضى البهاق فيمكن تناول مكملات الجبكة تحت اشراف الطبيب.

