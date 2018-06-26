الإتحاد الجهوي للشغل بقابس يقاضي نوفل الورتاني

أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا دعا فيه إلى تتبع الإعلامي نوفل الورتاني قضائيا و مقاطعة برامجه كما طالب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى ضرورة وضع حد لما وصفها ب''خزعبلات'' أتاها الورتاني في برنامجه.





و كان نوفل الورتاني، في إطار برنامجه الإذاعي على إذاعة موزاييك، قد إتصل بالتلميذة رؤى البريني من المعهد النموذجي بقابس صاحبة أفضل معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية و الثانية وطنيا في إمتحان البكالوريا، ليخبرها أنه مسؤول بوزارة التربية و يوهمها بأنه قد تم التفطن لخطأ في الأعداد المسندة إليها تسبب في تراجع معدلها ليصبح 16.53 بدلا من 19.53 و هو المعدل الحقيقي للتلميذة.



