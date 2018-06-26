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الإتحاد الجهوي للشغل بقابس يقاضي نوفل الورتاني

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:51 ص
الإتحاد الجهوي للشغل بقابس يقاضي نوفل الورتاني
نوفل الورتاني
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محمد وليد الجموسي
 
 أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا دعا فيه إلى تتبع الإعلامي نوفل الورتاني قضائيا و مقاطعة برامجه كما طالب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى ضرورة وضع حد لما وصفها ب''خزعبلات'' أتاها الورتاني في برنامجه.

و كان نوفل الورتاني، في إطار برنامجه الإذاعي على إذاعة موزاييك، قد إتصل بالتلميذة رؤى البريني من المعهد النموذجي بقابس صاحبة أفضل معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية و الثانية وطنيا في إمتحان البكالوريا، ليخبرها أنه مسؤول بوزارة التربية و يوهمها بأنه قد تم التفطن لخطأ في الأعداد المسندة إليها تسبب في تراجع معدلها ليصبح 16.53 بدلا من 19.53 و هو المعدل الحقيقي للتلميذة.

و قد تسببت هذه الحادثة في دخول الفتاة في حالة من البكاء و الهستيريا و تشنج عائلتها الذين وصل بهم الأمر إلى إتخاذ قرار بمقاطعة جميع وسائل الإعلام ورفض الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية، حسب ما نقله مراسل نسمة بالجهة.
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