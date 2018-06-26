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الملك سلمان يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:50 ص
الملك سلمان يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

أرسل ولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسب إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

 

وأعرب ولي العهد عن "أصدق التهاني لأردوغان، والتقدم والرقي للشعب التركي"، كما نقلت وكالة "واس" السعودية.

 

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن في تركيا، أمس الأحد، فوز رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53% بعد فرز أغلب أصوات الناخبين، مؤكدا أن هذه النسبة ستجنب أردوغان أن يخوض جولة إعادة.

 

المزيد عن: تركيا الملك سلمان السعودية الانتخابات الرئاسية التركية اردوغان
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