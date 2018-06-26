رئيس "جمعية بريق" يلتقي بن علي في جدة ويكشف عن فحوى اللقاء
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:50 ص
محمد وليد الجموسي
نشر مؤخرا رئيس ''جمعية بريق الحقوقية'' صابر الحمروني على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة أعلن فيها أنه إلتقى الرئيس السابق زين العابدين بن علي في المملكة العربية السعودية، و أرفق تدوينته بمجموعة من الصور التي تظهر لقاءه بالرئيس السابق في مقر إقامته بمدينة جدة.
و أوضح الحمروني في تصريح للصباح نيوز، أنه إلتقى بن علي في مناسبتين، تعرض بعدهما ''لضغوطات من طرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعدم التصريح لوسائل الإعلام بفحوى المقابلتين''، مؤكدا أنه إلتقى الغنوشي بعد زيارته الأولى للسعودية، التي كانت مطلع جانفي الماضي، ''وما إن أخبره أنه إلتقى بن علي، حتى قال له، بن علي ممنوع يرجع، بن علي مجرم''، وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن موقف بن علي مما حدث في 14 جانفي 2011، أكد الحمروني أنه يعتبر ما حصل ''إنقلابا بمساعدات خارجية، موجها أصابع الإتهام لبعض الشخصيات الموجودة اليوم في الحكم''، وفق تصريحه.
وأضاف رئيس ''جمعية بريق''، أن بن علي ينفي ما يروج حول لقاءه بوزير الداخلية المقال لطفي براهم.
هذا و أشارت الصباح نيوز إلى أن المتحدث إستظهر بتصريح مسجل و بعض الصور التي تدعم إدعاءاته، مبينة أن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، في إتصالها به، نفى تماما ما صرح به صابر الحمروني حول لقاءه براشد الغنوشي.
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