الجماهير التونسية رغم الخيبة تروّج لتونس كوجهة سياحية

شهدت شوارع موسكو زحفا جماهيريا تونسيا بمناسبة مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم لكرة القدم، حيث كان الرقم قياسيا في لقاء الجولة الثانية أمام المنتخب البلجيكي وأشارت عديد الإحصائيات إلى مناصري منتخبنا تجاوز عددهم 17 ألف.





وضربت الجماهير التونسية مثالا يُحتذى به أثناء تشجيعها للمنتخب الوطني، ورغم النتائج المخيبة إلاّ أن أبناء تونس كانوا في مستوى الحدث بتشجيعهم الكبير واحترامهم لقوانين البلد المنظم، إضافة إلى قيام البعض منهم بتنظيف المدارج بعد لقاء المنتخب الأنقليزي.



