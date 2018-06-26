تفاصيل مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يدخل منتخب الأرجنتين مباراة حاسمة لمشواره في بطولة كأس العالم أمام نظيره النيجيري، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.





تُلعب مباراة الأرجنتين ونيجيريا، اليوم الثلاثاء والموافق 26 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب "سانت بطرسبرج".





ومن المقرر أن تذاع مباراة الأرجنتين ونيجيريا عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، بالإضافة إلى قناة "إيطاليا 1" الأجنبية وفضائية "تي آر تي 1" التركية".





يخوض منتخب الأرجنتين المواجهة من أجل الحصول على الثلاث نقاط وفي حالة التعادل سيكون الأمر في صالح نيجيريا صاحبة الـ 3 نقاط.





تعادل منتخب الأرجنتين في مباراته الأولى أمام أيسلندا ثم خسر بشكل مفاجئ من كرواتيا بثلاثية نظيفة. في المقابل هزمت نيجيريا من المنتخب الكرواتي ثم فازت على أيسلندا في المباراة الثانية.





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