تعرفي علي تشكيلة الإكسسوارات الجديدة من جوتشي

أطلقت شركة الأزياء العالمية جوتشي، تشكيلة جديدة من الاكسسوارات النسائية اتسمت بالغرابة إلى حد كبير، هذا فضلا عن أن المجموعة تضم العديد من الأفكار العصرية الحديثة، وتعتمد على العديد من الأفكار للخواتم على أشكال الحيوانات، مثل الثعالب والفهود وغيرها العديد من الأشكال.



وتضم هذه الأكسسوارات مختلف أشكال الأقراط والخواتم والأسوار وغيرها، وكذلك مجموعة من الخواتم التي تتناسب مع المناسبة التي سوف تكون موجودة بها المرأة.

