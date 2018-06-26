ضبط سائق أثناء تنقيبه عن الأثار داخل منزله بالجيزة (صور)
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:44 ص
إيمان عبد العاطي
تمكنت مباحث السياحة والآثار بالجيزة برئاسة العميد وليد الشرقاوى، من ضبط سائق لحفره داخل مسكنه تنقيبا عن الأثار.
كانت معلومات وردت للعميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة تفيد تصاعد رائحة بخور في أوقات الفجر وسماع أصوات غربية بمسكن "محمد.م. م"، 55 سنة، سائق ومقيم قرية الحرانية، وقيامه بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل مسكنه.
وبإجراء التحريات السرية تم التأكد من قيام المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وبعرض المعلومات على اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والآثار، أمر باستذان النيابة العامة، ومداهمة المسكن المشار إليه.
وقامت مأمورية برئاسة المقدم محمد السباعى والنقيب عمرو سليم ضباط سياحة وآثار الجيزة، وتم ضبط المتهم وتبين وجود حفر بالمسكن، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وبإستدعاء لجنة من مفتشى أثار الهرم أفادوا بأن الحفر بقصد التنقيب عن الاثار ومخالف لقانون حماية الآثار وأمر اللواء مصطفى انسي مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار بإحالة المتهم للنيابة العامة، للتحقيق معه.
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