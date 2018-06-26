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دراسة تفسر: لماذا نكون عاطفيين بدرجة أكبر في المساء؟

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:41 ص
دراسة تفسر: لماذا نكون عاطفيين بدرجة أكبر في المساء؟
عاطفيين - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

كشفت دراسة تقييمية للتغريدات التي يتداولها مستخدمو تويتر، إلى أن معظم الناس يميلون إلى الأسلوب التحليلي الهادئ في الساعات الأولى من الصباح، بينما يصبحون أكثر ميلًا للعاطفة مساءً.

 

وحلل باحثون من جامعة "بريستول" البريطانية، 7 مليارات كلمة تضمنتها أكثر من 800 مليون تغريدة على مدى الـ24 ساعة، ووجد الباحثون أن أكبر نسبة من الكلمات التي يمكن ربطها بالتفكير المنطقي، والذكاء، والمستوى التعليمي الأفضل في التغريدات التي كتبت بين الساعة 5 و6 صباحًا.

 

وأوضح الباحثون، أن المغردين يميلون أكثر للتعبير عن أفكارهم العاطفية والوجودية بين الساعة 3 و4 فجرًا، وقالوا إن اللغة تتحول بقوة مع تغير أوقات اليوم ويمكن التنبؤ بها في هذا الإطار.

 

وأضاف الباحثون أن ذلك يتناسب أيضا مع الاختلافات في الأنشطة العصبية للإنسان وفي عملية الأيض وفي نشاط الهورمونات، حيث إن تغير الإيقاع اليومي للنشاط الحيوي لجسم الإنسان بتعاقب أوقات الليل والنهار هو جزء من معظم الأنظمة الحيوية داخل جسم الإنسان.

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