"برلماني": وزير الكهرباء وافق على زرع 11 ألف عامود بالحامول

قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول-بيلا في كفر الشيخ، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وافق على تلبية احتياجات مراكز الحامول وبيلا وجاري عمل الدراسات الفنية لإدراجها فى المرحلة الحالية.





وأضاف "حمودة"، أنه جاري تنفيذ مغذي لتدعيم قرى الزعفران بالحامول، وعمل مغذي لتدعيم قرى كوم الحجر والبنا، وعمل مغذي لتدعيم قرى الخاشعات و8المعمورة والشراقوة وجارى انهاء التصاريح اللازمة، كما سيتم عمل مغذى لتدعيم قرى السحايت من محطة محولات الحفير، فضلًا عن استبدال 3200عامود وجارى استكمال باقى الاحتياجات فى حدود 11000 عامود.



