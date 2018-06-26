"الأرصاد": استقرار الطقس على أغلب الأنحاء.. والعظمى 36 بالقاهرة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن نسب الرطوبة مازالت تتراوح بين 65-70% على الوجه البحري والقاهرة، ومن 80-85% على السواحل الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة هناك مما يجعل المناطق الساحلية أجمل المناطق خلال فصل الصيف.





وحذر مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الخفيفة في المناطق الداخلية والتى تقل معها الرؤية نسبيًا خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مناشدًا سائقي المركبات القيادة بحظر أثناء فترة تكون الشبورة.



