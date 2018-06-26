"أوقاف" المنيا تعقد اجتماعا لتكثيف النشاط الدعوي للشباب

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية، أكد خلاله على تكثيف النشاط الدعوي، من حيث القوافل الدعوية والندوات الدينية خاصة في فترة الإجازة الصيفية.



وقال إن الهدف من تكثيف النشاط الدعوي، حتى لا نترك وشبابنا فريسة للأفكار المتشددة أو المغلوطة وإنما علينا أن نبذل المزيد من العمل الدعوى حفاظًا على النشئ والشباب وتبصير الجمهور بسماحة الدين وصحيح تعاليمه التى يجب أن يتحلى بها لنكون بحق أمه واحدة وكيانًا واحدًا وطنًا واحدًا لنكون خير أمه أُخرجت للناس وخير الشعوب بالإخلاص فى العمل والإنفاق له والوفاء لأوطاننا".



وناقش العديد من الأمور التي تتعلق بالعمل الدعوي والإداري ووجه إلى سبل وطرق النجاح في إحكام زمام الأمور بالمساجد والعاملين بها وضرورة المتابعة الميدانية للمساجد والعاملين بها حتى نتأكد من وجود الجميع على أرض الواقع وقيامه بالعمل فعليًا، مؤكدًا أنه لا مجال لمهمل أو مقصر أو كسول في هذه الفترة.



وشدد على أن المساجد وملحقاتها ومقرات الأوقاف وما يتبع المساجد بعيدًا كل البعد عن أية صراعات سياسية أو حزبية أو خلافات شخصية وأن ايه محاوله للزج بهذه المنشآت الى مثل هذه الصراعات والخلافات لن يمر مرور الكرام وإنما سيتم إتخاذ الإجراء الرادع لمن تسول له نفسه ذلك حتى لا تخرج المساجد عن رسالتها السامية التى من أجلها أوجدها الله كما تم مناقشة العديد من الأمور المالية ودقة تحريرها وكذا مناقشة العديد من الأمور الأخرى التي تخدم العمل الدعوي والإداري.



ولفت إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في هذه المرحلة بداية من كساء الشتاء مرورًا بما تقوم به الوزارة تجاه بعض المؤسسات العلمية والتكافل الإجتماعى ونهاية بصكوك الأضاحى الذى هو من أهم المشروعات التى تتبناها وزارة الأوقاف فى إطار شرعى وإجتماعى يحقق أفضل صور التكافل المجتمعى بين أفراد الشعب متنميًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.