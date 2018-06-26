زعرة السلطاني: أم الشهيدين تحتفل بزواج إبنها

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف شقيق الشهيدين مبروك و خليفة السلطاني، حيث أظهرت الصور أم الشهيدين زعرة السلطاني و هي تحتفل بزواج إبنها، في مشهد إعتبره البعض دليلا على أن الحياة تستمر ''في دوار السلاطنية'' رغم المآسي التي طالته في علاقة بالعمليات الإرهابية الغادرة التي حدثت به.



