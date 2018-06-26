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زعرة السلطاني: أم الشهيدين تحتفل بزواج إبنها

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:32 ص
زعرة السلطاني: أم الشهيدين تحتفل بزواج إبنها
زعرة السلطاني
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محمد وليد الجموسي
 
 تداولت  صفحات التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف شقيق الشهيدين مبروك و خليفة السلطاني، حيث أظهرت الصور أم الشهيدين زعرة السلطاني و هي تحتفل بزواج إبنها، في مشهد إعتبره البعض دليلا على أن الحياة تستمر ''في دوار السلاطنية'' رغم المآسي التي طالته في علاقة بالعمليات الإرهابية الغادرة التي حدثت به.

و تفاعل الكثيرون مع الصور التي تداولها العديد من النشطاء، كما أكد البعض أن ''الخالة زعرة'' تمثل رمزا للمرأة التونسية المناظلة المثابرة التي تواجه الصعوبات بحب الحياة.
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