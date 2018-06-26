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تعرف علي حكم من اكتشف في صلاته أنه لم يتقن طهارته

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:27 ص
تعرف علي حكم من اكتشف في صلاته أنه لم يتقن طهارته
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أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم من صلى صلاة ولم يتيقن من طهارته واكتشف ذلك بعد صلاته، مشيرا إلي إنه في تلك الحالة لا إثم عليه إن كان ناسيا أو جاهلا، أما لو كان متعمدا فلا يجوز ويأثم شرعا لأنه علم بالشيء ولم يهتم.

وأضاف ممدوح خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس قائلا: إذا صلى الشخص مثلا وعلى ملابسه آثار جنابة ولم يعلم بها وجب عليه أن يزيلها ويتطهر ثم يعيد الصلاة، أما لو كانت الطاعة غير واجبة فله أن يعيدها أو لا يعيدها.
المزيد عن: مهارات الصلاة الصلاة الدين الاسلامي اسلاميات احمد ممدوح
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