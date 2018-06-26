توزيع 2286 شهادة أمان على السيدات في المنيا

يوزع اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 2286 شهادة أمان وفرها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، للسيدات الفقراء بمختلف المراكز.



ويأتي ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في تفعيل مبادرة شهادة أمان لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.



وقالت الدكتورة رشا المهدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن السيدات تم اختيارهن وفقًا لآليات وضوابط من جميع مدن ومراكز المحافظة.