ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توزيع 2286 شهادة أمان على السيدات في المنيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:26 ص
توزيع 2286 شهادة أمان على السيدات في المنيا
جانب من اللقاء
طباعة
احمد الخميسى
 
يوزع اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 2286 شهادة أمان وفرها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، للسيدات الفقراء بمختلف المراكز.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في تفعيل مبادرة شهادة أمان لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.

وقالت الدكتورة رشا المهدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن السيدات تم اختيارهن وفقًا لآليات وضوابط من جميع مدن ومراكز المحافظة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 11:20:16 AM