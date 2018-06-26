تنبيه لسكان 3 مناطق من أمطار رعدية ورياح سطحية

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لسكان مناطق "المدينة المنور ومكة المكرمة والقصيم"، من التقلبات الجوية اليوم.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، إلى تعرض "مكة المكرمة" خاصة مرتفعاتها، لسحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ هذه الحالة في الحادية عشر صباح اليوم، وتنتهي في التاسعة من مساء نفس اليوم.

وأضافت، أنّ "المدينة المنور" ستتعرض لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، خاصة على مرتفعات المنطقة، مع نشاط في الريح السطحية؛ مما يؤدّي لإثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية والطريق الواصل لمكة المكرمة، وبدأت هذه الحالة منذ التاسعة صباح اليوم، وتستمر لمدة 12 ساعة.

أما "القصيم" فستشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، وذلك من الحادية عشر صباحًا، وتنتهي في التاسعة مساء اليوم.