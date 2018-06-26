محمد صلاح يطالب بالتحقيق مع هيكتور كوبر أمام البرلمان

طالب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، بالتحقيق مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أمام البرلمان ومحاسبته بعد الهزيمة المذلة أمام السعودية، أمس الإثنين، والظهور بشكل سييء خلال مونديال روسيا.

قال صلاح، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع على قناة "ltc": "ما حدث في معسكر المنتخب أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين وتسبب في هذه النتائج غير المرضية للجمهور، لم يكن هناك نظام أو إعداد جيد للاعبي المنتخب".

وأضاف: "يجب أن يحاسب هيكتور كوبر على هذه الفوضى والنتائج السلبية ولو هناك إمكانية لمحاسبته في البرلمان لكان أفضل، اللاعبين لهم أخطاء ولكن المدرب لم يقدم تكتيك أو أسلوب جيد لدرجة أنهم في الملعب كانوا يتحركون في أماكن ضيقة خوفا من عدم تنفيذ التعليمات".

أكمل: "مصر لم تدافع أمام السعودية واللاعبين تحركتهم خطأ تمام في الملعب والمدافعين أيضا، تصميم كوبر على لاعبين بعينهم أمر محير لذلك يجب على الاتحاد إقالته".

وواصل: "كنت أتمنى ضم عمرو السولية ومحمود عبد العزيز لأن النني وطارق حامد غير موفقين أيضا حجازي وجبر كان الأفضل خروج واحد منهم ودخول سعد أو الونش لأنهم غير منسجمين، سحب تريزيجيه أمر غير مفهوم تماما وتغييراته غريبة".