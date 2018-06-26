"ساما" تحدِّد ضوابط التحصيل من العملاء أثناء التعامل مع البنوك

قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عددًا من الضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أثناء التعامل مع البنوك والمصارف.

وحظرت المؤسسة على البنوك والمصارف عند التحصيل من حسابات العملاء، استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، كما منعت الحجز على حسابات أو أرصدة ولو بشكل مؤقت.

وقالت المؤسسة، إنَّ من بين الضوابط أيضًا عدم استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو حسم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.