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طريقة عمل البطاطس المهروسة بهذه الخلطة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:03 ص
طريقة عمل البطاطس المهروسة بهذه الخلطة
بطاطس مهروسة
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المقادير
- البطاطس : 3 حبات (كبيرة الحجم / مسلوقة ومهروسة) 
- الجزر : 1 حبة (مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة) 
- صدر الدجاج : 1 صدر (مسلوق ومقطع قطع صغيرة) 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة الحضير
1. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين حتى تصبح طرية وشفافة.

3. أضيفي الجزر والدجاج وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي البطاطس المهروسة وقلبي المزيج.

5. أضيفي الملح والفلفل واخلطي المزيج حتى تتجانس المكونات.

6. استخدمي الحشوة للمعجنات بالعجينة المفضلة لديك.
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