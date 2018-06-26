هيئة الاتصالات تدعو مستخدمي الإنترنت لإجراء اختبار "مقياس"

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الإنترنت إلى إجراء اختبارات قياس جودة تجربة الإنترنت باستخدام أدوات منظومة "مقياس".

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء أمس الاثنين، أنّ "مقياس" عبارة عن منظومة أدوات لاختبار جودة الإنترنت بغرض تحسينه لمستخدميه في المملكة؛ مبينة أنّ هذه المنظومة مبنية على معايير موثقة ومطبَّقة في عدد من دول العالم، مثل أمريكا وبريطانيا وسنغافورة والبرازيل.

وأشارت إلى أنّ أدوات اختبار جودة الإنترنت تتكوّن من موقع إلكتروني لقياس سرعة الإنترنت من أجهزة الحاسب، وتطبيق للأجهزة الذكية للغرض نفسه، إضافة إلى أجهزة خاصّة لقياس خدمة الإنترنت الثابت.