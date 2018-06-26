3 ألوية تنضم للحديدة وإفشال تسلل حوثي

أفاد مصدر عسكري يمني بأن ألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، أحبطت محاولات تسلل لمسلحين حوثيين شمال مطار مدينة الحديدة (غربي البلاد)، الذي تم إعلان السيطرة عليها في الأيام القليلة الماضية.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الاثنين، عن ركن العمليات العسكرية في اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي، قوله إن "قوات الجيش والمقاومة التهامية تمكنتا من تأمين محيط مطار الحديدة الدولي من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية، وجزء كبير من الجهة الشمالية".

وأضاف العقيد الجحيلي أن هناك محاولات حوثية متكررة لقطع طريق الإمداد من منطقتي الجاح والفازة (جنوبي الحديدة)، لكن تم إفشالها، مؤكداً أسر عدد من المسلحين الحوثيين بعد نصب كمين محكم من قبل قوات الجيش.

وتحدث المتحدث العسكري عن توغل قوات العمالقة باتجاه كيلو 16 (حيث يوجد معسكر تابع للحرس الجمهوري سابقاً)، وطريق الكورنيش، مشيراً إلى أن تقدم القوات الحكومية محدود، بسبب حقول الألغام، والكمائن التي ينفذها المسلحون الحوثيون عبر أنفاق تم حفرها سابقا.

وذكر ركن عملية اللواء الثاني عمالقة أن هناك حالة من التقهقر والانهيار في صفوف المليشيات الحوثية، بعدما أصبحت جميع خطوط إمداداتها شبه معطلة، بفعل طيران التحالف العربي الذي يستهدف أي تحركات لها.

ولفت إلى أن "انشقاقات وخلافات برزت بين قيادات الحركة الحوثية، إثر خسارتهم لمطار الحديدة، ذلك أن كل طرف يحمل الآخر مسؤولية فقدان المطار الدولي للمدينة الساحلية.

ألوية جديدة تنضم للحديدة

وفي إطار متصل، أعلنت ألوية العمالقة اليمنية، بحسب موقع "صحيفة صدى" الإلكتروني، عن تجهيز 3 ألوية عسكرية جديدة لضمها إلى القوات المرابطة في مدينة الحديدة، لاستكمال تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية أن ألوية العمالقة اليمنية جهزت ثلاثة ألوية بكامل عتادها العسكري وهي بصدد ضمها إلى الألوية التي تقاتل تحت قيادة قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وحددت مهمة هذه القوة الجديدة، بالمشاركة في هجوم واسع لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي.

وتم تدريب القوات الجديدة وتأهيلها بإشراف من التحالف العربي، حيث خضعت لعدد من الدورات العسكرية.