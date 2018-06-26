ياسر جلال ومحمد رياض يسترجعان ذكريات صداقتهما في "معكم" الخميس المقبل

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجمين ياسر جلال ومحمد رياض في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" تعرض، مساء الخميس المقبل، على فضائية "سي بي سي".

يسترجع، خلال اللقاء، جلال ورياض ذكريات صداقتهما التي استمرت على ما يزيد على الثلاثين عاما، التي بدأت بتعارفهما في المعهد العالي للسينما، مع نهاية الثمانينات، ومرورا بعلاقتهما التي لم تتوقف على الزمالة الفنية، وإنما امتدت إلى الأسرة.

وتحدث النجمان عن كواليس تصوير آخر أعمالهما "رحيم"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، مشددين على أن نجاح المسلسل سببه حالة الحب التى جمعت صناع العمل.

تحدث جلال عن كواليس طفولته مع شقيقه النجم رامز جلال، وكيف كانا يتعاملان مع بعضهما، مشيرا إلى أن والده المخرج الراحل جلال توفيق، رباهما على المحبة، وتوقع لنجله الأكبر النجاح في الأدوار الرومانسية.

وكشف النجم محمد رياض عن بداياته في التمثيل، وكيف انتقل من دراسة العلوم إلى التمثيل، وبداية شهرته في التسعينيات من خلال ظهوره فى مسلسل "العائلة".