رغم تهديد ترامب.. أميركا لن تحاكم الآباء المهاجرين حاليًا

قال أكبر مسؤول عن أمن الحدود الأميركية لمواقع إخبارية، الاثنين، إن الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع من المكسيك إلى الولايات المتحدة مع أطفالهم لن يحاكموا في الوقت الراهن، رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة سياسة "اللاتساهل" مع الهجرة غير الشرعية.

ونسبت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إلى كيفن مكألينان، رئيس وحدة الجمارك وحماية الحدود قوله، إن عملاء الحدود لن يسلموا الأهالي إلى السلطات الجنائية حتى تتوصل الحكومة لحل بشأن كيفية محاكمتهم من دون فصلهم عن أطفالهم، بحسب رويترز.

وواجه ترمب انتقادات دولية هذا الشهر بسبب أطفال المهاجرين الذين فصلوا عن ذويهم بعد أن أعلنت الإدارة في أبريل أنها ستحتجز وتحاكم أي شخص يلقى القبض عليه وهو يدخل بشكل غير مشروع.

وأنهى ترمب سياسة فصل الأسر، يوم الأربعاء الماضي، لكن لا يزال يتعين على الحكومة أن تعيد أكثر من ألفي طفل إلى ذويهم.